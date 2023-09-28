"Бражник вьюнковый — теплолюбивый изначально южный вид, в северные районы эти насекомые расселились во время миграций, мотыльки способны преодолевать большие расстояния и лишь за один день пролетать около 50 километров. На территории Подмосковья уже сформировались устойчивые популяции чешуекрылого", — приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

По его словам, эти мотыльки довольно крупные, в размахе крыльев могут достигать 12 сантиметров, что соизмеримо с размером тропической птички колибри.

"Вьюнковый бражник — удивительное и красивое насекомое, оно не занесено в Красную Книгу Московской области, однако ловить его не следует, так как оно является важным звеном в экосистеме и пищевой цепи", — добавил Тихон Фирсов.

В России вьюнковый бражник встречается на юге и в средней полосе европейской части страны. Ежегодно бабочки мигрируют на север, пролетая огромные расстояния, их даже отмечали на севере Скандинавии и Исландии. Некоторые учёные считают, что стремление обжить новые территории — результат активных эволюционных процессов, происходящих с видом. В этом способствуют теплые зимы и обилие источников пищи. За последние годы эти факторы позволили насекомым расширить свой ареал и закрепиться там, куда раньше залетали только мигрирующие особи, например, в Подмосковье.