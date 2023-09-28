"В общей сложности в 2023 году на реализацию мастер-плана выделено 2,2 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей — за счёт единой президентской субсидии", — рассказал он на совещании, которое проводит в краевом центре в четверг вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам главы региона, мастер-план развития Петропавловска-Камчатского до 2030 года "состоит из двух частей — из экономики и градостроительной части".

Он выделил в составе мастер-плана 17 укрупнённых мероприятий. В частности, планируется создание новых рыбоперерабатывающих предприятий и судоремонтного кластера; строительство объектов туризма, образования и культуры; благоустройство центра города, комплексное развитие территорий; расселение жилья, жилищное строительство, в том числе по федеральной программе "Дальневосточный квартал"; перезагрузка дорожной и коммунальной инфраструктуры, системы обращения с отходами.

По его мнению, мастер-план должен "перезагрузить столицу нашего края, в которой живёт более половины населения Камчатки".

"На Восточном экономическом форуме завершена работа по разработке мастер-планов 25 территорий Дальнего Востока. Мастер-план Камчатки был принят первым. Поэтому первым будет разбираться, как он реализуется. (...) Разработать мастер-планы — это важно, но гораздо важнее его реализовать, построить всё, что мастер-план включает", — отметил, в свою очередь, полпред.

Как сообщалось, в феврале 2023 года правительство РФ, по поручению президента РФ Владимира Путина, приняло постановление о комплексном плане развития Петропавловска-Камчатского до 2030 года.

В марте текущего года президент РФ на совещании по вопросам развития дальневосточных городов сообщил, что на развитие Петропавловска-Камчатского до 2030 года будет направлено почти 150 млрд рублей. По 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы, заявил он тогда.