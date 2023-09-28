"Объем туристского потока в Адыгею по итогам 2023 года оценивается с ростом на 2,4% или 512 тысяч человек. Количество мест размещения до конца текущего года составит 5137 койко-мест, что на 8,1% больше, чем в 2022 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение показателей вызвано строительством ряда гостиничных объектов и реконструкцией уже имеющегося номерного фонда.

Как сообщалось, в последние три года туристический поток в Адыгею составляет не менее 500 тыс. человек в год. Увеличение турпотока в республику также ожидается с запуском экокурорта "Лагонаки", завершение строительства которого запланировано на 2024 год.