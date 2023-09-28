«Таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий. Серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу», — говорится в сообщении в телеграмм-канале ведомства.

По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить.

Как отметили в ведомстве, по результатам экспертизы украшения изготовлены из серебра 925 пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 млн рублей.

За контрабанду стратегически важных товаров нарушительнице грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.