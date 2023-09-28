"В связи с проведением концерта 29 сентября будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре", — говорится в телеграм-канале департамента.

Движение будет закрыто с 00:01 до 21:00 на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади, а также на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

В дептрансе рекомендовали планировать маршруты заранее или отложить поездки на личном транспорте в места ограничений.