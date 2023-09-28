«Продвигаем программу льготного кредитования строительства крупных отелей. Для проведения второго отбора подготовили все документы, надеемся, в октябре его проведем и отберем еще 20 тысяч номеров», — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что в России сейчас насчитывается порядка миллиона гостиничных номеров. По оценкам экспертов, необходимо создать еще 238 тысяч. Планируется, что не менее 10% их них появятся в Москве. Достижение таких показателей предполагается как за счет органического прироста рынка за счет обнуления НДС, так и благодаря мерам господдержки.

В среду замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил, что продление программы льготного кредитования на строительство крупных гостиниц ожидается в ближайшее время. Он также напомнил, что программа была расширена на строительство круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов.

Льготные кредиты под 3–5% на строительство и реконструкцию крупных туристических объектов действуют с 2021 года. Максимальная сумма кредита — 70 млрд руб. до 15 лет.