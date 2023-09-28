К отрицательному финансовому результату привел, главным образом, убыток от курсовых разниц, который составил более 8 млрд руб., поясняется в отчете.

Выручка группы подросла на 4%, до 16,1 млрд руб. Крупнейшими по объему выручки клиентами "Домодедово" были российская авиакомпания S7 (4,3 млрд руб., доля — 27%) и "Уральские авиалинии" (1,7 млрд руб., или 11%).

Операционные расходы составили 12,9 млрд руб., сократившись почти на 4%.

За 6 месяцев этого года "Домодедово" объявило дивиденды в размере $15,6 млн и 19,3 млн евро, из которых выплатило акционерам $11 млн и 3 млн евро, говорится в отчете. Также выплачено $1,6 млн и 20 млн евро дивидендов, объявленных до 1 января 2023 года. В июле-августе 2023 года были объявлены дивиденды в размере 4,5 млн евро, из которых акционерам выплачено 3,3 млн евро, кроме того, 1 млн евро выплачен в качестве дивидендов, объявленных до 1 января.

Долгосрочные обязательства группы на конец полугодия были на уровне 70,2 млрд руб. (на конец 2022 года — 48,8 млрд руб.), в том числе по долговым ценным бумагам и кредитам — 65,3 млрд руб. (против 42,5 млрд руб.). Краткосрочные обязательства составляли 19,6 млрд руб. (против 37,9 млрд руб.), по долговым ценным бумагам и кредитам — 4,5 млрд руб. (против 25 млрд руб.).

"Домодедово" является эмитентом долларовых евробондов с погашением в 2023 и 2028 годах, трехлетних рублевых облигаций с погашением в 2025 году. Также группа имеет кредиты от нескольких банков, названия которых в отчете не раскрываются. В нем упоминается, что группа превысила ковенант чистый долг/EBITDA, предусмотренный LPN-2028, что привело к "дополнительным финансовым ограничениям, включая способность группы привлекать новые займы, за исключением целей рефинансирования" (при этом кредитор не имеет права на досрочное погашение). Также группа нарушила ковенант в рамках соглашения с одним из банков (к кросс-дефолту это не привело).

В отчете "Домодедово" в очередной раз сообщило о надежде вернуть деньги, заблокированные почти 10 лет назад в кипрском филиале танзанийского банка FBME. Решением суда на Кипре в июне этого года был назначен официальный ликвидатор филиала банка и начался процесс ликвидации. Группа ожидает, что ей удастся вернуть большую часть зависших в FBME средств (их общий размер на конец отчетного периода оценивался в 2,253 млрд руб.) до середины 2024 года.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2022 году обслужил 21,2 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее. Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.