"В структуре платных дорог меняются три элемента. Первое — мы повышаем стоимость на 20%. Второе — мы его привязываем к МРП (месячному расчетному показателю, 3 450 тенге в 2023г — ИФ-К). Ежегодно с ростом МРП тариф будет повышаться. Третье — прорабатываем ввод обеспечения платности на новых участках с двухполосным движением только для грузового транспорта, не для легковых автомобилей", — сообщил Карабаев на брифинге в четверг.

Ранее, по его словам, платными были 2300 км дорог с 4-полосным движением — на участке от Хоргоса до Алматы, дороги Западная Европа — Западный Китай, Астана — Щучинск, Астана — Павлодар и Астана — Караганда.

Министр напомнил, что с момента ввода платности на дорогах с 2013 года тариф 10 лет не менялся.

"Главным основанием является то, что Казахстан становится транзитным хабом, и объем (автомобильных) перевозок от Узбекистана и КНР в сторону России и других стран увеличивается. А это дополнительная нагрузка на дороги. Цель — за счет платности максимально обеспечить качество автодорог", — объяснил глава ведомства.

При этом министр уточнил, что введение платности на двухполосных дорогах обсуждается только для грузовых авто на таких участках, как граница России — Павлодар, Павлодар — Калбатау — Усть-Каменогорск, Кызылорда — Аральск, Актау — Бейнеу, Актобе — Уральск.

"Это только для грузовых перевозок этот вопрос обсуждается. 1 км дороги в зависимости от нагрузки авто — для грузовых авто в целом (составит — ИФ-К) от 15 до 30 тенге", — заключил Карабаев.

Официальный курс на 28 сентября — 482,77 тенге/$1.