"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Остановка в движении была объявлена в 12:31, сообщение о возобновлении движения поступило в 13:23.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали в среду вечером примерно на полтора часа, утром в тот же день — на 18 минут.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда — по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Ранее Минтранс РФ предупредил, что Крымский мост будет перекрыт на девять часов — с 21:00 четверга до 6:00 пятницы — для проведения восстановительных работ.