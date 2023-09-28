"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 ноября 2023 года, установив при этом соответствующие запреты", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в акватории Чиркейского водохранилища катер с восемью пассажирами на борту врезался в береговую линию водохранилища.

При этом одна из пассажирок получила тяжкий вред здоровью. Она госпитализирована.

Также отмечается, что судно не было зарегистрировано в реестре Центра ГИМС МЧС России, а сам водитель не имел ни удостоверения на право управления катером, ни лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом.

В свою очередь в пресс-службе МВД республики уточнили, что инцидент произошел еще 23 сентября.