«Планируется оценить целесообразность предоставления субъектам Российской Федерации права введения туристического сбора. Введение данного сбора позволит привлечь дополнительные средства в бюджеты субъектов РФ, вместе с тем, уже сейчас очевиден отказ от целевого характера данных платежей, что не позволит напрямую направлять средства, полученные путем введения данного сбора на улучшение инфраструктуры гостеприимства», — говорится в документе министерства.

Как отметили в Минфине, введение туристического сбора приведет к удорожанию услуг. Вместе с тем, с учетом итогов эксперимента по обнулению НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, данное удорожание может быть нивелировано.

«Таким образом, в течение 2023 и 2024 годов Минфином России будет анализироваться возможность введения туристического сбора, в том числе с учетом итогов анализа эксперимента по установлению и взиманию курортного сбора», — подчеркивается в документе.

Сейчас эксперимент по взиманию курортного сбора действует на Кубани, в Алтайском и Ставропольском краях с 2018 года. Изначально пилотный проект распространялся на Крым, но в конце февраля 2022 года в регионе решили отказаться от него.

В декабре 2022 года курортный сбор был распространен на Санкт-Петербург и ФТ «Сириус». На федеральной территории он взимается с 1 апреля этого года, в Санкт-Петербурге его введение запланировано на 1 апреля следующего года.

Сбор должны оплачивать совершеннолетние граждане, которые проживают более суток в гостиницах, санаториях, пансионатах и других объектах размещения.