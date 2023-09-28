Цветочный марафон будет длиться 12 месяцев и завершится в августе 2024 года. Раз в месяц в разных интерьерах Александровского дворца будут выставляться цветочные композиции, созданные дизайнерами и флористами вместе с представителями музея, говорится в сообщении.

"Мы поставили перед собой сверхзадачу — создать в личных комнатах Николая II и императрицы Александры Федоровны атмосферу любимого дома и семейного тепла. В начале прошлого века здесь круглый год находились живые цветы, цветочная тематика присутствовала и в обивке стен, мебели, лепных рельефах на стенах и потолках. Мы дополнили музейную экспозицию декоративными комнатными и срезанными цветами", — цитирует пресс-служба директора ГМЗ Ольгу Таратынову.

Первые композиции украсили Кленовую и Палисандровую гостиные на половине Александры Федоровны, а также Парадный кабинет и Приемную на половине Николая II. Флористы использовали более 80 цветков гортензии белого, розового, голубого и зеленого цвета.

Тематически это связано с автохромом 1917 года: фотограф Андрей Зеест сделал этот снимок с гортензией в вазе в Палисандровой гостиной через несколько часов после отъезда царской семьи в ссылку в Тобольск.

Кроме того, дизайнеры использовали осенние цветы и растения, в том числе живые ветки с райскими яблоками, шиповник, злаковые.

Всего проект "Цветущий дворец" предполагает создание 12 композиций под руководством дизайнера, флориста, оформителя Максима Лангуева. Каждая из них будет так или иначе связана с историей царскосельской императорской резиденции, вкусами ее владельцев, жизнью семьи последнего российского императора в Александровском дворце.