"Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены", — говорится в сообщении перевозчика.

Эту информацию подтвердили и в "Ростехе", который является соразработчиком системы.

"Работоспособность системы бронирования авиабилетов "Леонардо" полностью восстановлена. DDOS-атака успешно отбита", — сказал "Интерфаксу" представитель госкорпорации.

Дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" — "Россия" также сообщила о восстановлении работы системы. В связи со сбоями в ее работе было задержано шесть рейсов с вылетом из "Шереметьево" (задержки составили от 20 минут до часа), а также один рейс из Сочи.

В московском аэропорту "Внуково", в котором базируются "Россия" и третья авиакомпания группы "Аэрофлот" — "Победа", заявили, что "все затруднения в функционировании сервисов устранены".

По данным источника "Интерфакса" в одной из крупных авиакомпаний-пользователей "Леонардо", сбои наблюдались с 10 утра мск, в 11:30 ситуация улучшилась, но "локальные проблемы сохраняются".

Система "Леонардо" подверглась "массированной DDOS-атаке из-за рубежа", сообщали ранее в "Ростехе". О проблемах в ее работе успели заявить авиакомпании группы "Аэрофлот", Red Wings, Smartavia.