"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали утром в среду вечером примерно полтора часа, утром в тот же день — на 18 минут.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда — по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Как пояснял советник главы Крыма Олег Крючков, "стратегический объект является целью врага".