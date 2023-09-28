"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

Аналогичные сообщения опубликовали в своих телеграм-каналах авиакомпании "Победа" и "Россия".

"Затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети авиакомпании "Победа". Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. Просим приезжать в аэропорт заранее", — сообщила "Победа".

Разработчиком "Леонардо" является АО "Сирена-Трэвел" в партнерстве с госкорпорацией "Ростех". В пресс-службе "Ростеха" сообщили, что система подверглась массированной DDOS-атаке из-за рубежа.

"Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", — сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации.

До введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования, в частности, "Аэрофлот" и "Победа" — американскими Sabre и Navitaire.

В ноябре прошлого года Минтранс РФ сообщал, что все российские авиакомпании перешли на отечественные системы оформления воздушных перевозок. Замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров уточнял тогда, что "Леонардо" пользуются 68 перевозчиков, включая 50 российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 млн пассажиров в год.