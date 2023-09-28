За 8 месяцев показатель вырос почти на 19% — до 177,1 млрд пкм.

Пассажиропоток авиакомпаний в августе увеличился примерно на 4% в годовом сравнении — до 11,7 млн человек. За 8 месяцев показатель вырос на 13%, до 70,9 млн человек (Росавиация в начале сентября публиковала предварительные данные о перевозке 70,8 млн человек и росте г/г на 12%).

По итогам текущего года, согласно обновленной госпрограмме развития авиатранспорта до 2030 года, будет перевезено 103 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.