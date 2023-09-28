"Меньше чем за неделю Приморский край принял 552 китайских путешественника", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на главу регионального агентства по туризму Арсения Крепского сообщается, что списки туристических групп из Китая, собирающихся побывать в Приморье, поступают каждый рабочий день.

"С момента въезда первых китайских туристов регион принял по безвизу 37 тургрупп из Поднебесной", — добавил Крепский.

Как сообщалось, в пятницу первые группы туристов из Китая отправились в Приморский край по безвизу. Всего в регион в первый день прибыло 64 человека в составе четырех тургрупп.

Минэкономразвития России ранее объявил о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. В середине августа из Приморья в Китай отправились первые группы — через автомобильный пункт пропуска Краскино прошли сразу 162 человека в составе девяти групп.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. Действие соглашения было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса и возобновлено 20 февраля 2023 года.