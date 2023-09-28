"Поступило сообщение о пожаре в "Лукоморье". Силы и средства МЧС России выехали, в пути следования", — сказал представитель ведомства.

Данных о пострадавших в настоящее время нет.

В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что на территории загородного комплекса горят баня и административное здание с пристроем.

"На тушение поданы пожарные стволы, также проводится охлаждение рядом стоящих строений. Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения огня", — отметили в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействовано шесть единиц пожарной техники.

На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как из одного из зданий на территории комплекса валит густой дым.