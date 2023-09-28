"Сегодня в 04:47 мск водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд, расположенный на разъезде Зоологический сад на участке "Ростов-Главный — Кизитеринка", перед приближавшимся пассажирским поездом №115 "Адлер — Томск". Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении

По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за произошедшего было задержано шесть пассажирских поездов. Как передал корреспондент "Интерфакса", около 07:00 мск переезд был все еще перекрыт для движения автотранспорта, специалисты занимались устранением последствий аварии.