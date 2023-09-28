Наиболее сильные последствия шторма испытали на себе жители города Волос в области Фессалия. По сообщению спасательных служб Греции, более 3,5 тыс. человек эвакуированы из различных районов Фессалии. Накануне власти Волоса объявили комендантский час и запретили движение на большей части территории города.

На севере острова Эвбея вызванные штормом наводнения и ливни затопили более 40 домов и привели к разливу одной из рек. Спасатели продолжают оказывать помощь тем, кто оказался блокированным в затопленных домах.

Глава администрации Лимни Йоргос Цапурниотис накануне призвал жителей этого населенного пункта воздержаться от выхода на улицу, предупредив, что складывается очень опасная ситуация.

Ливневые дожди затопили также и город Ханья на севере Крита.

В связи с разрушительными последствиями прошедшего по Греции ранее шторма "Дэниел" и неспособностью спасательных служб достаточно оперативно реагировать на просьбы населения о помощи, что стало очевидным при "Элиасе", греческое правительство планирует изменить регламенты реагирования на чрезвычайные ситуации.

"На заседании кабинета министров в среду премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил, что частота событий, вызванных климатическим кризисом, таких как чрезвычайные погодные явления или пожары, делает необходимым включение защиты граждан и адаптации к климатическому кризису во все сферы политики властей", — пишет "Катимерини".

Согласно газете, слабым местом в реакции властей на "Элиас" и предшествовавший ему "Дэниел" стало отсутствие координации между различными министерствами и ведомствами. В обновленных протоколах в ответе на чрезвычайные природные явления будут задействоваться министерства внутренних дел, здравоохранения, транспорта, инфраструктуры, обороны, гражданской защиты и борьбы с климатическими кризисами. Также будут вовлечены местные и региональные власти.

Метеорологическая служба Греции предупреждает, что в четверг "Элиас" продолжит движение по Греции и принесет с собой сильные грозы с градом.