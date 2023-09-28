ООО "Аэрокузбасс" (организатор тендера, управляет аэропортом Новокузнецка) заключит с "Ленаэропроектом" контракт по цене 169,999 млн рублей. Отмечается, что сумма указана с НДС, размер которого составляет 28,3 млн рублей.

Участие в торгах также принимали ООО "Росинсталпроект" (Новосибирск) и АО "31 государственный проектный институт специального строительства" (Москва).

Как сообщалось, начальная (максимальная) цена контракта составляла 170 млн рублей.

Победителю необходимо разработать проект реконструкции взлетно-посадочной-полосы (ВПП), а также предусмотреть строительство нового участка ВПП. Расчетный тип воздушного судна (ВС) при проектировании — Boeing-767-300ER. Отмечается, что речь идет об аэродроме класса "B".

Кроме того, необходимо выполнить проектирование капремонта искусственных покрытий ВПП протяженностью 2 км.

Как ранее поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорту Новокузнецка две ВПП. Протяженность действующей ВПП — 2,7 км, после реконструкции планируется увеличить ее до 3 км. Протяженность второй ВПП составляет 2 км, в настоящее время она выведена из эксплуатации. "Данная полоса после ремонта должна обеспечить бесперебойную работу аэропорта в период реконструкции действующей ВПП", — сообщил представитель пресс-службы.

По данным пресс-службы, разработка проекта реконструкции аэродрома займет около года. Проектирование капремонта искусственных покрытий ВПП протяженностью 2 км, согласно условиям, необходимо выполнить за 90 календарных дней.

На аэродроме предполагается 5 мест стоянки для тяжелых ВС (Ил-76, Ту-214, А320/321, Boeing-767-300, Boeing-737-800) и 6 мест стоянки для малых ВС (Superjet 100).

Кроме того, необходимо реконструировать четыре рулежные дорожки, перрон, светосигнальное оборудование, системы освещения перрона, светосигнального оборудования и средств технического обслуживания ВС. Запланировано устройство площадки для обработки ВС противообледенительной жидкостью, установка метеорологического оборудования, строительство аварийно-спасательной станции, водосточно-дренажной системы аэродрома, очистных сооружений поверхностного стока, объектов электроснабжения, автодорог для спецтранспорта, подъездных дорог и объездной автодороги. Планируется также реконструировать объекты транспортной безопасности (патрульную дорогу, периметровое ограждение аэропорта с его оснащением техническими средствами охраны).

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты. Аэродром в аэропорту Новокузнецка не реконструировался с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1986 году.

"Ленаэропроект" — одна из ведущих в России организаций по проектированию объектов гражданской авиации. Среди разработанных институтом проектов — аэропорты "Улан-Удэ", "Калуга", "Салехард", "Сургут", "Воронеж", "Мурманск", "Рощино" (Тюмень), "Минск", "Нижний Новгород" и ряд других.