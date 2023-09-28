"Одним из главных сдерживающих факторов для роста туристического потока из западных регионов России на Чукотку глава региона назвал низкую транспортную доступность, а также недостаток инфраструктуры гостеприимства", — говорится в сообщении.

На совещании по вопросам социально-экономического развития региона под председательством вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева губернатор Чукотки заявил, что в регионе планируется построить два новых туристических комплекса. До 2028 года на Чукотке планируют запустить этнопарк "Нуналихтак" и базу на острове Коса Мээчкын городского округа Эгвекинот.

Кроме того, в ближайшие годы в Певеке и Угольных Копях также построят современные гостиницы. В каждой из них будет 40 номеров. За год они смогут принимать более 4 тыс. гостей. Все эти меры и позволят увеличить турпоток в регион.

Как сообщалось, Владислав Кузнецов, победивший на выборах губернатора Чукотского автономного округа, накануне официально вступил в должность. Согласно утвержденным окружным избиркомом результатам выборов, Владислав Кузнецов получил 72,34% голосов.