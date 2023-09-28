На совещании по вопросам социально-экономического развития региона под председательством вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева губернатор Чукотки заявил, что в регионе планируется построить два новых туристических комплекса. До 2028 года на Чукотке планируют запустить этнопарк "Нуналихтак" и базу на острове Коса Мээчкын городского округа Эгвекинот.
Кроме того, в ближайшие годы в Певеке и Угольных Копях также построят современные гостиницы. В каждой из них будет 40 номеров. За год они смогут принимать более 4 тыс. гостей. Все эти меры и позволят увеличить турпоток в регион.
Как сообщалось, Владислав Кузнецов, победивший на выборах губернатора Чукотского автономного округа, накануне официально вступил в должность. Согласно утвержденным окружным избиркомом результатам выборов, Владислав Кузнецов получил 72,34% голосов.