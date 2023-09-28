В рамках проекта Минцифры России регион будет участвовать в создании сервиса "культурный профайл", который позволит персонализировано вовлекать человека в "правильные мероприятия", анализируя цифровой след его покупок, интересов и посещений культурных событий.

"Мы взяли на себя инициативу стать пилотным регионом по этому проекту. Его суть в том, что мы на основе поведения человека в соцсетях и на различных интернет-порталах будем видеть его предпочтения и интересы в сфере культуры, а затем предлагать мероприятия, которые ему будут интересны", — цитирует пресс-служба министра культуры и туризма региона Андрея Ермака.

По его словам, также в проект включена и сфера туризма. В этом случае речь идет о единой информационной системе, которая будет определять туристические потоки по региону и стране, то есть считать количество туристов корректно — на основе данных сотовых операторов, различных агрегаторов и прочих систем. Это даст объективную информацию о турпотоке и потребительском поведении туристов.

Пресс-служба отмечает, что в сфере образования планируется внедрить так называемую единую детскую карту, которая даст возможность контроля доступа во все места (детский сад, школа, кружки и секции, транспорт, музеи), а также оплачивать питание.

Среди других решений — создание сервисов по подбору учителей и профориентации школьников, а также единый стандарт и правила обработки данных и сбора согласий на их обработку и единая база для формирования отчетов и выборок. Контролировать работу цифровых сервисов образовательных учреждений будет "цифровой завуч".

"Участие в пилотных проектах Минцифры России, в первую очередь, позволит внедрить новый функционал в этих сферах. В образовании и культуре еще достаточно много рутины, новые решения позволят автоматизировать и оптимизировать административные процессы в наших образовательных и культурных учреждениях, сократить нагрузку на персонал, упростить процессы контроля и планирования", — прокомментировал проекты заместитель председателя правительства — министр цифровых технологий и связи региона Леван Дараселия.