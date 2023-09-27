«В стране давно назрела необходимость внедрения единой системы подходов. Создание единой системы туристских троп позволит в перспективе распространить опыт по созданию единых национальных систем и для других туристических объектов и услуг. Наш комитет предлагает внести изменения в отраслевой закон и добавить понятие «система туристских троп». В качестве государственной поддержки министерству экономического развития рекомендуем рассмотреть вопрос о включении системы туристских троп в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», как в части выделения субсидий или грантов для создания или обустройства троп, так и в части создания реестров», — сказал он, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Как отметил Ахмадов, такая система будет востребована туристами, которые смогут получать исчерпывающую информацию о тропах, их местонахождении, видах, категориях. Не менее важна такая система для туроператоров, которые смогут включать их в туры и повышать привлекательность маршрутов.