По ряду направлений работы уже завершены, отмечается в сообщении.

Так, в нормативное состояние приведено 18,4 км дороги Москва — Санкт-Петербург — Большие Борки — Нестерово — Черничено. Это туристический маршрут к древним старицким храмам и комплексу Свято-Успенского монастыря.

В настоящее время завершается ремонт туристических дорог, ведущих к озеру Селигер и к Рыбинскому водохранилищу: это трассы Торжок — Осташков и Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна.

На западе Верхневолжья формируется транспортная хорда. Помимо того, что дорога соединит между собой три федеральные трассы, она также повысит транспортную доступность истока Волги и озера Селигер. Сейчас в стадии завершения — реконструкция первого этапа, участка между населенными пунктам Пухтина Гора и Иванов Двор протяженностью 8,1 км.

Одно из туристических направлений Верхневолжья ведет в город Калязин. Все участки, запланированные на 2023 год, введены.

В этом году также отремонтированы дороги Тверь — Тургиново протяженностью 25,7 км и Бежецк — Поречье (10 км), ведущие к Покровской церкви в Тургиново и храму Троицы Живоначальной в Поречье.

Кроме того, завершен ремонт дороги к Центрально-Лесному государственному природному биосферному заповеднику.

Также приводятся в порядок дороги, ведущие к местам проведения региональных культурных мероприятий. В частности, отремонтированы участки трасс Сонково — Кой (9 км) и Спирово — Козлово — Ососье (7,1 км), которые являются маршрутами к площадкам фестивалей "Арт-деревня Кой" и ОМА RANDA.

Всего в Тверской области за пять лет, с 2017 по 2022 годы, отремонтировано 1032 км региональных и межмуниципальных дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям Верхневолжья, подчеркивается в сообщении.