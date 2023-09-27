«Гостиничный объект на 120 номеров разной категории начнет работу под брендом Cosmos Smart Moscow Semenovskaya. Запуск смарт-отелей, которые работают по высоким международным стандартам, окажет позитивное влияние на развитие как внутреннего, так и въездного группового и бизнес-туризма. Отель удобно расположен, как с точки зрения транспортной доступности, так и близости к объектам культурного наследия – усадьбе Измайлово и Измайловскому парку», — сказал президент компании Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Он отметил, что с начала 2023 года компания фиксирует существенный рост загрузки гостиниц в Москве, также выросло число деловых туристов.

«В этом году средняя загрузка наших отелей в Москве составляет около 80%. Строительство гостиниц разной категории звездности приведет к существенному улучшению качества гостиничных услуг в столице», — заключил Биба.