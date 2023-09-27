"В Киреевске и Белеве работы завершат 1 ноября, в Новомосковске и Ясногорске — до 1 декабря этого года. Все проекты — в высокой степени готовности, рисков неисполнения нет", — подчеркнула Шевченко.

Она отметила, что в 2024 году в регионе будут реализованы еще два проекта по благоустройству парковых зон — в Щекино и Ефремове.

Все проекты стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, уточнили в пресс-службе.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

С 2019 года в нем победили проекты 16 городов Тульской области. На их реализацию направлено 1,3 млрд рублей из федерального бюджета и 850 млн рублей — из консолидированного бюджета области.