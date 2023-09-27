"В рамках благоустройства Большой Крымской тропы до конца года запланированы мероприятия по благоустройству четырех этапов протяженностью более 75 км, проходящих по территориям городских округов Судак, Феодосия и по Кировскому району", — говорится в сообщении.

Непосредственно маршрут "Загадочный Меганом" соединяет Солнечную Долину с Судаком и проходит через местные достопримечательности, включая сам мыс Меганом, Акулью бухту, арт-кластер "Таврида", бухту Капсель и другие.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что экологический пешеходный туризм все более востребован у гостей и жителей Крыма, и его развитие требует благоустройства и создания необходимой инфраструктуры.

"Здесь самый главный принцип — не навреди. Концепция Большой Крымской тропы как раз направлена на необходимое сочетание развития ООПТ (особо охраняемых природных территорий — ИФ), определения точек для инвестирования, а также для определения территорий, где антропогенная нагрузка будет максимально ограничена", — отметил Волченко.

Разработка концепции Большой Крымской тропы завершилась в 2022 году. Она представляет собой линейный маршрут, который соединит западный и восточный Крым и захватит часть горного полуострова.

По данным Минкурортов, тропа пройдет через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий и будет состоять из отрезков протяженностью около 15-25 км. Предполагается, что пройти каждый этап можно будет в течение светового дня.

Проект объединит более трех тысяч туристических объектов, находящихся на пути прохождения и в непосредственной близости, среди них — Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, тропа Волошина, тропа Грина, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, Демерджи, Ай-Петри, турмаршрут "Малый Иерусалим", Атлеш, Тарханкутский парк и другие.