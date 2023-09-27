"В рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" в настоящее время ведется реконструкция 35 объектов аэродромной инфраструктуры в 23 регионах", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, это поможет увеличить пропускную способность воздушных гаваней и повысить связанность регионов, что в целом повлияет на социально-экономическое развитие.

Уточняется, что до конца года планируется завершить работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры в аэропортах: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Усть-Камчатск, Якутск, Черский, Усть-Нера, Вилюйск, Томск (Богашёво) и другие. Также в 2023 году досрочно завершат реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах Благовещенска (Игнатьево), Архангельска и Магнитогорска.

В следующему году должна завершиться модернизация инфраструктуры в аэропортах Геленджик, Северный в Грозном, Охотск, Братск и другие.