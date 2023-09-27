Гостей фестиваля, который пройдет на нескольких площадках, ожидает конкурсная программа, где будут представлены более 500 работ из 39 регионов России.

Творческое соревнование пройдет по пяти номинациям: "Традиция", "Арт-текстиль", "Одежда", "Перешей" и "Текстильный сувенир". Участие в конкурсах принимают все желающие — от детей до профессионалов. Показ конкурсных коллекций одежды, созданных современными методами апсайклинга и в традиции лоскутного шитья, состоится 1 октября.

Кроме того, в программе мероприятия запланированы мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, лекции об истории ивановского текстильного производства.