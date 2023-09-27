В 2023 году в Каргопольском секторе Кенозерского парка появились сап-борды, а в Плесецком секторе можно было самостоятельно или при помощи инструктора пройти под парусом на настоящем карбасе. На Вендозере построен эллинг для хранения и обслуживания лодок-лекшмозерок, на которых гости добираются по экскурсионному маршруту "Система пяти озер" на Гужовскую мельницу, где появилась летняя кухня.
"Для гостей, которых интересует история и культура заповедных территорий, в Плесецком секторе открылись две новые экспозиции. Музей "Личное о Зехнове", расположенный в гостевом доме Абрамова, рассказывает о жизни и традициях деревни Зехнова, ее жителях и их судьбах, информационный центр "Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежий, Мамоново, Матера" объясняет, почему и куда ушли с карт островные деревни, где раньше кипела жизнь. А в Лопшеньге этим летом состоялось долгожданное открытие музея "Дом на восьми ветрах", посвященного традициям, культуре и быту поморов", — отмечает пресс-служба.
Традиционно в деревне Морщихинская Кенозерского нацпарка прошли праздники для рыбаков. В марте 85 кг рыбы поймали участники XV семейного праздника зимней рыбалки "Налим Малиныч — 2023", а в июле в рамках Лекшмозерской регаты впервые состоялся конкурс летней рыбалки "Щукарь-государь", на котором общими усилиями за час удалось наловить 8 кг щуки, окуня и плотвы.
На территории Архангельской области расположены 113 особо охраняемых природных территорий общей площадью (включая акваторию морей) — более 11 млн га. Федеральный статус имеют восемь ООПТ: государственный природный заповедник "Пинежский", нацпарки "Кенозерский", "Онежское Поморье", "Водлозерский" (Онежский филиал), "Русская Арктика", а также дендрологический сад Северного НИИ лесного хозяйства, дендрарий Северного (Арктического) федерального университета и ботанический сад Соловецкого музея-заповедника.