"В этом году нас уже посетили более 39 тысяч человек из разных уголков нашей страны, мы провели более 1,3 тыс. экскурсий, 125 организованных туров (в прошлом году, для сравнения, их было 62) и 120 теплоходных экскурсий за летнюю навигацию", — говорится в сообщении.

В 2023 году в Каргопольском секторе Кенозерского парка появились сап-борды, а в Плесецком секторе можно было самостоятельно или при помощи инструктора пройти под парусом на настоящем карбасе. На Вендозере построен эллинг для хранения и обслуживания лодок-лекшмозерок, на которых гости добираются по экскурсионному маршруту "Система пяти озер" на Гужовскую мельницу, где появилась летняя кухня.

"Для гостей, которых интересует история и культура заповедных территорий, в Плесецком секторе открылись две новые экспозиции. Музей "Личное о Зехнове", расположенный в гостевом доме Абрамова, рассказывает о жизни и традициях деревни Зехнова, ее жителях и их судьбах, информационный центр "Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежий, Мамоново, Матера" объясняет, почему и куда ушли с карт островные деревни, где раньше кипела жизнь. А в Лопшеньге этим летом состоялось долгожданное открытие музея "Дом на восьми ветрах", посвященного традициям, культуре и быту поморов", — отмечает пресс-служба.

Традиционно в деревне Морщихинская Кенозерского нацпарка прошли праздники для рыбаков. В марте 85 кг рыбы поймали участники XV семейного праздника зимней рыбалки "Налим Малиныч — 2023", а в июле в рамках Лекшмозерской регаты впервые состоялся конкурс летней рыбалки "Щукарь-государь", на котором общими усилиями за час удалось наловить 8 кг щуки, окуня и плотвы.

На территории Архангельской области расположены 113 особо охраняемых природных территорий общей площадью (включая акваторию морей) — более 11 млн га. Федеральный статус имеют восемь ООПТ: государственный природный заповедник "Пинежский", нацпарки "Кенозерский", "Онежское Поморье", "Водлозерский" (Онежский филиал), "Русская Арктика", а также дендрологический сад Северного НИИ лесного хозяйства, дендрарий Северного (Арктического) федерального университета и ботанический сад Соловецкого музея-заповедника.