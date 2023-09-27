Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Авдеев.

Так, в округе Муром планируется оборудовать кемпинг и автокемпинг в центре эко-туризма "Красный бор", а в Собинском районе — создать кемпинговую площадку в селе Алепино, где действует музей писателя Владимира Солоухина. На эти проекты муниципалитеты получат по 10 млн рублей.

Город Гусь-Хрустальный получит 6 млн рублей на создание пешеходного маршрута "Легенды стеклодува". По 6,3 млн рублей направят Собинскому району — на обустройство пешеходного маршрута "По владимирским проселкам", округу Муром — на создание пешеходно-оздоровительного маршрута "7 ключей", Юрьев-Польскому району — на создание пешеходного маршрута по улице Набережной от Свято-Покровской церкви до набережной реки Колокши и городу Владимиру — на установку знаков навигации к туристическим объектам.

Отмечается, что все проекты будут реализованы в 2024 году.