"По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе активно развивается сфера туризма, а меры ее поддержки постоянно расширяются. Туристическая отрасль демонстрирует стабильный рост потока туристов и высокие показатели сервиса. Так, с мая по сентябрь Тульскую область посетили около 700 тыс. туристов, а объем оказанных услуг превысил 3,5 млрд рублей", — приводит пресс-служба облправительства слова Мартыновой.

Она отметила, что росту турпотока способствует и грантовая поддержка Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Развитие получили 28 комплексных проектов. В 2023-2024 годах продолжится субсидирование строительства модульных гостиниц — поддержку получат четыре отеля.

"Тульская область входит в состав Большого Золотого кольца. Благодаря этому мы можем сбалансировать туристический поток, а также обеспечить высокий конкурентный уровень сервиса. Туризм в регионе становится одной из составляющих экономического роста", — подчеркнула Мартынова.

В Тульской области получил широкое развитие событийный туризм. Так, в сентябре в историческом центре Тулы прошел мультижанровый фестиваль "Оживший город", который посетили более 150 тыс. человек.

Такие мероприятия играют важную роль в развитии индустрии гостеприимства, поскольку позволяют привлечь гостей в межсезонный период, отметили в пресс-службе.

В ходе мероприятия рестораторы, гиды и отельеры, студенты профильных направлений подготовки посетили тренинги-практикумы и лекции ведущих экспертов отрасли.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.

По итогам 2022 года тульский регион принял более 1,5 млн человек туристов.