Мероприятие проводится в рамках проекта Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность".

"Сколько пчелиных семей живут на пасеке НИИ пчеловодства, откуда берется свет в доме, как рождаются елочные игрушки и какой на вкус солод — это и многое другое можно будет узнать на Неделе промышленного туризма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники проекта побывают на крупных предприятиях Рязани и области, ближе познакомятся с рязанскими брендами, молодежь узнает много нового про ту или иную профессию.