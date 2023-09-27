«Осенние каникулы в школах начинаются в разное время, но в целом охватывают период с 27 октября по 2 ноября. И на эту неделю у нас огромный спрос, мы уже выбрали все свои квоты, фактически остановили рекламу и вынуждены отвечать отказом на новые заявки, потому что в московских отелях 3-4* уже сейчас трудно найти места. Не помню такого высокого спроса на поездки в Москву и летом, и осенью», — рассказала генеральный директор компании «Виадук тур» Лариса Федорова.

По предварительным оценкам, объемы туроператора в летнем сезоне выросли на треть по сравнению с прошлым годом. «Прием в Москве, прежде всего, транспорт, подорожал в этом году примерно на 20-30%, однако на спросе это не отразилось», — уточнила она.

Исполнительный директор компании «Мос-Тур» Ольга Малиновская полагает, что своей популярностью Москва обязана не только достопримечательностям, но и развитию инфраструктуры, событийного туризма.

По словам эксперта, туристы приезжают в столицу из Уфы, Казани, юга страны, а также Западной Сибири, Владивостока, Хабаровска.

«Больше всего у нас востребованы туры выходного дня, двух-трехдневные программы, которые выбирают жители близлежащих областей, а также 7-10-дневные», — сказала Малиновская.

Генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко согласна с коллегами. «В целом сезон-2023 по приему в Москве очень неплохой. Спрос в этом году оказался не ниже прошлогоднего, а в некоторые месяцы наши объемы даже превышали его на 10-15%», — добавила она.

Как отметила Левченко, гостиницы дают хорошие групповые цены, и это позволяет создавать турпродукт, конкурентоспособный по цене и качеству.