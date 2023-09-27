"Между башенными комплексами "Тумги" и "Наькъисте" в лесном массиве среди зарослей обнаружена неизвестная водяная мельница. Древнее сооружение сохранилось на всю высоту, памятник имеет овальную форму, протяженность западно-восточной стороны 3,2 м, северо-южной стены 2,4 м, крыша выложена из крупных плоских камней", — сказал представитель заповедника.

По его словам, специалисты также нашли два мельничных каменных круга — жернова, один из них, сохранившийся в первозданной форме, находится внутри мельницы, а второй снаружи. Сооружение сохранилось очень хорошо, помимо входного проема на одной из стен имеется продолговатое оконце. Исследователи считают, что оно может быть вентиляционным отверстием. Выложена мельница аккуратно с применением известкового раствора. Древний памятник находится довольно далеко от населенного пункта, рядом с речкой Кяхк-хи.

"Это очень ценная находка с точки зрения науки, по ней можно воссоздать быт, историю и культуру наших предков, но вместе с тем требуется дальнейшее изучение обнаруженных памятников, некоторые из которых сохранили свою первозданную форму", — процитировали в пресс-службе руководителя музея-заповедника Ахмедхана Сампиева.

По данным пресс-службы, после проведения историко-культурной экспертизы сооружение будет включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии.