Между тем в следующие два года ожидается замедление темпов подъема данного показателя, который является ключевым для отельного бизнеса, в среднем до 3-6% на фоне ослабления туристического бума, возникшего после снятия антиковидных ограничений, сообщается в пресс-релизе компании.

Marriott намерена увеличить количество номеров в гостиницах на 230-270 тыс. в течение трех лет. В результате к концу 2025 года их число будет составлять около 1,8 млн.

Скорректированная EBITDA компании, как ожидается, повысится на 18-21% в этом году и в среднем на 7-10% в последующие два года. В итоге она будет находиться в диапазоне $5,2-5,7 млрд в 2025 году.

По прогнозам, скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится в 2023 году на 25-29% и на 10-15% за два следующих года, в результате чего она достигнет $10,10-11,45.

Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков для скорректированной прибыли составляет $10,83 на акцию.

Marriott также планирует выплатить акционерам за три года дивиденды на общую сумму $1,9-2 млрд. Кроме того, компания выкупит свои акции на $9,8-11,6 млрд до конца 2025 года.

Рыночная стоимость Marriott за последние три месяца выросла на 7,9% (до $57,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq за этот период уменьшился на 3,9%.

Marriott International управляет свыше 8,6 тыс. гостиниц в 139 странах под 31 брендом. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.