Работы в имении писателя ведутся по трём направлениям: реконструкция гидротехнических сооружений Аксаковских прудов, благоустройство мемориального усадебного парка и реставрация исторических зданий, говорится в сообщении.

"Зачастую приходится прибегать к корректировкам проекта, чтобы сохранить здание в историческом виде: нельзя не учитывать возраст сооружений. При этом мы обязаны выйти на проект и концепцию, которые утверждены и согласованы. Каскад прудов, уникальные сооружения, восстановление парка, сети, дорожки — это огромный объем работ, с которым подрядчик на сегодняшний день справляется", — приводит пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера по итогам рабочей поездки в Бугурусланский район.

В настоящее время на объекте работают 70 человек. Уже высажено около семи тысяч кустарников, полностью смонтировано освещение.

Параллельно с обновлением музея ремонтируется подъезд к селу Аксаково от автодороги Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск. Представители подрядчика сообщили, что объект будет сдан в запланированный срок — до конца ноября текущего года.

Мемориальный музей Аксакова является объектом культурного наследия регионального значения.

Аксаков (1791-1859) — поэт и прозаик, литературный и театральный критик, мемуарист, а также чиновник и общественный деятель. Родился в Уфе, но вырос Оренбуржье, где его дед купил землю "по речке Большой Бугуруслан, быстрой, глубокой и многоводной".

Знаменит как автор сказки "Аленький цветочек". Среди наиболее известных его произведений — "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука", "Записки об уженье рыбы", "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии", имевшие больший успех у современников.