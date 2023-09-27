Согласно исследованию, чаще за границей отдыхали россияне в возрасте 18-44 лет — 5% респондентов.

Результаты исследования показывают, что почти каждый шестой из отдохнувших за пределами России (17%) провел свой отпуск в Турции, каждый седьмой (14%) — в Абхазии, каждый восьмой (12%) — в Объединенных Арабских Эмиратах, каждый десятый (10%) — в Белоруссии, 7% — в Таиланде, 5% — в Грузии, 3% — в Киргизии. Около трети (31%) во время летнего отдыха посетили другие страны, оставшиеся 12% затруднились ответить на вопрос о месте своего отдыха за рубежом.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.