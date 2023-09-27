Всего на техническое оснащение краеведческого музея в Рубцовске было направлено 4,4 млн рублей. По данным краевого Минкультуры, масштабные изменения произошли в зале, где находятся экспонаты, рассказывающие о Рудном Алтае, Горной Колывани, а также минералогическая коллекция музея.

"Ремонтные работы завершились еще летом, все оборудование, приобретение которого планировалось на выделенные по нацпроекту средства, полностью получено. Оно самое разное, начиная от компьютерного и мультимедийного и заканчивая 10 профессиональными витринами с подсветкой", — сказала директор музея Марина Селиванова, слова которой приведены в сообщении.

По ее словам, оживят экспозиции непривычные манекены: их в музее теперь 13 — детские и подростковые, мужские и женские. Манекены двух видов — 10 гибких и 3 шарнирных.

В настоящее время сотрудники музея подошли к завершающему этапу модернизации — оформлению обновленного зала. На сегодняшний день полностью готов к работе мультимедийный стол, опробовано программное обеспечение, загружен большой объем информации. Также идет информационное наполнение двух сенсорных киосков.