Свои творческие поздравления покажут местные цирковые студии и танцевальные коллективы.

Вход на мероприятие будет бесплатным, но потребуется предварительная электронная регистрация.

Открытие первого советского ивановского государственного цирка состоялось 28 сентября 1933 года. За годы работы на его арене выступили многие знаменитые артисты — дуэт комиков "Бим-Бом", дрессировщики Дуровы, династия Запашных, иллюзионист Эмиль Кио, клоуны Олег Попов и Карандаш, а также многие другие.

В годы войны здесь функционировала конно-акробатическая студия под руководством А.Александрова-Сержа.

Весной 1975 года в Ивановском деревянном цирке прошло последнее представление, было принято решение о его сносе. Таким образом уникальный архитектурный памятник был потерян. Макет старого цирка хранится в Московском музее архитектуры.

В 1978 году было начато строительство нового здания цирка по типовому проекту.

Сейчас Ивановский государственный цирк носит имя династии земляков-канатоходовцев Волжанских.