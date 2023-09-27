В частности, в этот день все желающие могут воспользоваться промокодом "День туризма" и посетить Аланский христианский историко-культурный музей-заповедник на Северном Кавказе, говорится в сообщении.

На территории музея-заповедника расположены древнейший в России комплекс монументальных храмов X века, возведенных византийскими мастерами в средневековом аланском городище, через которое проходила одна из ветвей Великого шелкового пути. Кроме того, в Тебердинском национальном парке можно будет бесплатно посетить центральную усадьбу, вольерный комплекс, музей природы и информационный визит-центр.