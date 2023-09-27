"В этом году на одиннадцати набережных во всех районах (курорта) организуем более 30 зимних пляжей. Создадим для сочинцев и отдыхающих условия для прогулок, занятий спортом и проведения досуга на свежем воздухе в вечнозеленом Сочи", — написал градоначальник.

Он отметил, что "до конца сентября в городе забронировано более 80% коллективных средств размещения. В этом устойчивом результате — вклад каждого работника индустрии гостеприимства".

"Наша концепция "СочиВпечатлений" полностью оправдалась. С начала года мы уже приняли 6 миллионов 80 тысяч человек, и каждый из наших гостей увез домой яркие эмоции и частичку сочинского тепла. Высокий турпоток сохранится", — подчеркнул Копайгородский.

Он поздравил сочинцев со Всемирным днем туризма, который отмечается 27 сентября.

"Сегодня профессиональный праздник для всех, кто обеспечивает комфортный, безопасный и качественный отдых в Сочи. В индустрии гостеприимства нашего курорта заняты более 30 тысяч человек, из них 3 тысячи — врачи и медицинские сестры. Поздравляю всех работников санаторно-курортной и туристической отрасли Сочи со Всемирным днем туризма! Желаю здоровья, благополучия и гармонии! И пусть наши гости всегда остаются довольны отдыхом на главном курорте России", — написал мэр Сочи.