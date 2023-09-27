"Мы развиваем инфраструктуру аэропорта Победилово осознанно и целенаправленно. В этом году запустили регулярные рейсы в Казань. Планируем маршрутную сеть расширять. Сейчас ведем переговоры о новых направлениях", — сказал Соколов.

По его словам, согласно проведенным опросам, жители региона заинтересованы, в частности, в открытии рейсов в Минеральные Воды, Махачкалу, Самару, Екатеринбург и Калининград.

"Сейчас все рейсы — субсидированные, и нужно договариваться между регионами. Я обратился ко всем своим коллегам с предложением о взаимном субсидировании как мы это сделали в Татарстане — 50 на 50. Сейчас в работе у нас находится Самара. Мы с губернатором Самарской области пришли к соглашению, что готовы пойти на 50 на 50 финансирования, сейчас будем прорабатывать этот вопрос", — сообщил Соколов, добавив, что запуск субсидированных рейсов в другие регионы также прорабатывается.

Соколов отметил, что перед регионом стоит задача по максимуму загрузить аэропорт "Победилово", где в настоящее время ведется реконструкция.

"Сейчас уже сделали стоянку, идет асфальтирование дороги. В ближайшем обозримом будущем, я думаю, до начала праздничных мероприятий, посвященных 650-летию Кирова, будет отремонтировано и само помещение аэровокзала", — отметил Соколов.

Как сообщалось, аэропорт "Победилово" после реконструкции рассчитывает увеличить пассажиропоток до 500 тыс. человек к 2025 году. После ремонта аэропорта площадь для обслуживания пассажиров увеличится с существующих 400 кв. метров до 1000 кв. метров, что позволит увеличить пропускную способность до 400 пассажиров в час.