"На протяжении двух лет, как и фонтаны, мы консервируем наши летние бюветы, чтобы к следующему высокому сезону открыть вновь для посещения жителей и гостей города-курорта, в этом году мы решили немного продлить сезон круглосуточных бюветов", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.

По его словам, любое место, где можно попить минеральной воды в Железноводске, работает по единому расписанию, далее работа галерей приостанавливается на двухчасовую санитарную обработку.

До середины октября выпить минеральной воды, не привязываясь к работе основных бюветов, можно возле Славяновского и Смирновского источников. Далее их законсервируют до весны 2024 года, уточняет пресс-служба.