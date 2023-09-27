"Туризм дает большой макроэкономический эффект для торговли, инвестиций. По поводу инвестиций непосредственно в туризм, то интерес определенный есть. Другой момент, что этот интерес будет, когда восстановится турпоток", — сказал он, выступая на отраслевой конференции в Москве.

Как отметил Решетников, российские инвесторы также готовы вкладываться, но на сегодняшний день одной из основных проблем является дефицит кадров в системе управления.

"Часть западных сетей ушла из России, а те, кто остались, не расширяются. А нам нужно расширяться. И то, что они нам приносили — корпоративную культуру, высокие стандарты и так далее. Всем нужна разумная конкуренция", — пояснил министр.

Он добавил, что центры компетенции западных компаний находились за рубежом, и после их ухода из РФ придется воссоздавать. "Мы заинтересованы в иностранных инвестициях, но не потому, что без них не будет развития, а потому что нужно обеспечить качество, более высокие стандарты", — подчеркнул Решетников.