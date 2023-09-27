«Президент России Владимир Путин поставил нам задачу ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить доступность отдыха для россиян. Это общая задача и государства, и бизнеса, решать которую нам помогает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Совместными усилиями мы с вами создаем условия, чтобы путешествия по нашей стране были комфортными и безопасными. Особое внимание уделяем, конечно, подготовке кадров. Это не только отраслевые специалисты, но и управленческий состав региональных и городских команд. И здесь у ВЭБ.РФ одна из самых продвинутых экспертиз в этой сфере», – сказал в приветственном слове к участникам программы вице-премьер, слова которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что программа рассчитана на управленческие команды из 200 российских городов, и особенно выделил участие представителей новых территорий.

«Я знаю, что к программе также присоединились представители новых территорий России. Например, Геническ Херсонской области с выходом на чудесное побережье Азовского моря – уже сейчас несколько проектов реализуются в этом месте с господдержкой. Безусловно, совместная работа поможет усилить их интеграцию в социально-экономическую жизнь страны. К проекту проявляют интерес и города стран ЕврАзЭС», – сказал Чернышенко.

По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, сейчас наблюдается активный, порядка 15%, рост поездок по России. «Выездной туризм по итогам 2022 года – это около 20 миллиардов долларов расходов наших граждан, то есть 2% потребительского спроса. Зачастую природные, культурные, исторические активы в наших городах и регионах недостаточно докапитализированы. Выстраивание туристических маршрутов позволит создавать новые рабочие места с высокими заработными платами и новый эффективный бизнес», – отметил он.

Как отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, для корпорации это уже третья программа. «Первая программа, которую мы запускали, была посвящена 319 моногородам, затем была программа по 100 крупнейшим городам. Сейчас это новое измерение городской экономики – туризм и 200 городов, которые складываются в несколько туристических маршрутов. Для ВЭБа эта программа позволит поддержать бизнес-проекты на уровне муниципальной экономики», – сказал он.

По данным пресс-службы, за один год в рамках программы обучение пройдут 1 тыс. человек. В первом потоке к обучению приступят команды из 33 городов страны. Программа состоит из пяти модулей, которые посвящены внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий, а также управлению командой в условиях неопределенности.

В состав команды от каждого города включены порядка пяти человек: представители муниципальных и региональных администраций, в том числе профильные специалисты по туризму. А по итогам для каждого города будет разработана модель городской экосистемы туризма.