"На сегодняшний день благодаря проведенным ремонтным работам удобный и безопасный проезд к туристическим местам обеспечили в 19 округах Подмосковья. Дорожники обновили больше 120 км покрытия обновили на 23 региональных дорогах", — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства-министра транспорта региона Алексея Гержика.

Он отметил, что по этим дорогам полмиллиона жителей и гостей региона добираются до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб.

Так, в Солнечногорске обновили покрытие на Пятницком шоссе на участке от поселка Жилино до деревни Баранцево, по которому можно проехать к храму Георгия Победоносца и Знаменской церкви. В Сергиевом Посаде привели в порядок участок дороги от улицы Горбуновской в Хотьково до Западного объезда, который ведет к Георгиевской церкви и культурно-историческому центру города. В Подольске отремонтировали дорогу вблизи усадьбы Дубровицы, Знаменской церкви и культурно-просветительского центра, в Пушкинском округе — дорогу к деревне Мураново, где находится несколько церквей, усадьба "Мураново" и Тютчевский парк.

По данным областного Минтранса, в настоящее время работы продолжаются еще на пяти дорогах в Истре, Красногорске, Дмитрове и др.