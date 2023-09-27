"Нам нужно решить вопрос с оплатой. Туристы из арабских стран любят и Москву, и Россию. Осенью наш турист едет туда, а летом граждане этих стран едут к нам. У нас внесены правки в закон о возможности открывать счета в российских банках. Постановление будет принято в ближайшее время. Мы надеемся, что в четвертом квартале мы эту историю запустим", — сказал он, выступая на отраслевой конференции в Москве

Как отметил Решетников, с 2024 года планируется начать активную работу по продвижению РФ за рубежом.

Госдума в июне приняла закон, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами "Мир" на территории России. Это даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки.