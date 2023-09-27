Так, в Тамбовском областном краеведческом музее можно побывать на тематической экскурсии по выставке "Трагедии и свершения ХХ века".

В Музейно-выставочном центре откроется историко-художественная выставка "Помнит и гордится Тамбовщиной". Также здесь работают постоянно действующие экспозиции, рассказывающие о вкладе Тамбовской области в победу в Великой Отечественной войне и развитии отечественной космонавтики.

На территории дома-музея Г.В. Чичерина состоится открытие памятника Б.Н. Чичерину и пройдет развлекательное мероприятие — музыкальная гостиная.

Также в День рождения региона можно бесплатно посетить экспозиции в музее истории медицины Тамбовской области имени Я.И. Фарбера, музее-заповеднике С.В. Рахманинова "Ивановка", музее-усадьбе А.М. Герасимова в Мичуринске, Моршанском историко-художественном музее имени П.П. Иванова.

В областной картинной галерее посетители смогут ознакомиться с выставкой западноевропейской графики 17-19 веков из коллекции Б.Н. Чичерина, выставкой Александра Алферова, приуроченной к Году педагога и наставника. Также здесь пойдет презентация произведений художника-живописца Евгения Рябинского "Земля Тамбовская".